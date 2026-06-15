6月14日、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』が放送開始。34歳の美人女優が、番組に参加した切実な理由や、現在の職業を選ぶきっかけとなった壮絶な過去の恋愛エピソードを明かす一幕があった。【映像】美鎖骨も…34歳美人女優の肩出しドレス姿同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、