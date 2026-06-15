〈「将来子どもができても、ムーヴにチャイルドシートを乗っけて…」300万円をかけて改造した軽自動車に“死ぬまで乗りたい”と語る男性…職場で出会った彼女はどう思っている？〉から続く容赦なくお金と時間を飲み込んでいくカーカスタムの沼に、若くしてハマってしまったオーナーたち。その熱狂のなかで、彼らは自らの人生をどう描くのか。等身大のリアルに迫る！【画像】「カスタムのお金はかかりますけど」…“インスタで知