“DIY”ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSの小川史記と俳優の瀬戸利樹がW主演を務める、TOKYO MX新金曜ドラマ『しもべの王子様』（7月3日スタート、毎週金曜後11：00）の本編映像を使用した60秒予告が15日、公開された。また、オープニング主題歌をBUDDiiSが担当することが決定した。【場面写真】衝撃的…！“足舐め”をする高校時代原作は、累計200万DLを突破した、たつもとみお氏による人気BLコミック。かつて“王子様”