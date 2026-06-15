14、16年に2作公開され、累計興行収入27億円を記録した、佐々木蔵之介（58）主演の映画「超高速！参勤交代」シリーズの約10年ぶりの新作「−フルスロットル」（本木克英監督）が、27年に公開されることが14日、分かった。映画第1作は、1万5000石の小藩・湯長谷藩が江戸幕府から突然の参勤交代を言い渡され、佐々木演じる実在の藩主・内藤政醇が、8日かかる参勤の道のりを5日で行う難題を頭脳戦でクリア。第2作「−リターンズ」で