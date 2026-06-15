【関東は通勤通学の時間帯本降りの雨最高気温は4月並み】南海上を進む低気圧の影響で、関東は昼前まで本降りの雨が降るでしょう。午後もにわか雨にはお気をつけください。また、北東からの冷たい風が吹くため、気温が上がりにくい一日となりそうです。東京都心は最高気温が21℃の予想で4月下旬並み。羽織るものが必要な肌寒さとなるでしょう。【西日本は晴れ間が出て貴重な日差し】西日本の日本海側の地域では梅雨の晴れ間となる見