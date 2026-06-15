【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2ー2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）【画像】変顔やキメ顔も…W杯日本代表の「個性的すぎる公式フォト」サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は6月15日、FIFAワールドカップ2026のグループF第1節でオランダ代表（同8位）と対戦。終始追いかける展開となったが、中村敬斗と小川航基のゴールで引き分けに持ち込んだ。グループF最大のライバルであるオランダとの一