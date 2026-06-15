サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、アメリカのダラス・スタジアムでFIFAワールドカップ2026のグループステージ初戦でオランダと対戦。2度のビハインドを追いつき、2-2のドローで終了し、強豪相手に貴重な勝ち点1を手にした。立ち上がりからオランダがボールを握る展開に。前半3分には、ペナルティーエリア内でマレンが反転シュートをするが、鈴木彩艶がビッグセーブを見せる。前半43分にはクロスを受けた中村敬斗がペナルテ