Threadsで話題になっているのは、不覚にも斬新なファッションになってしまったわんこの姿。その光景は記事執筆時点で123万回を超えて表示されており、「めっちゃスタイルいい！」「盛大にむせました(笑)」「すぐ見られるように保存しちゃった」などのコメントの他、7万8000件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：サイズ確認して買った『犬の洋服』を着せた結果→イメージと違って…想像以上に『ピチピチな光