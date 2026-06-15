2匹の犬を動物病院に連れてきたら、診察を受けるワンコは平気そうにしているのに、付き添いのワンコがビビりまくっていて…？強そうな見た目とのギャップが愛おしい光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万9000回再生を突破しています。 【動画：付き添いで病院にきた犬→『自分が診察を受けるんだ』と勘違いして…ビビりすぎて出た『表情と態度』】 付き添いで病院にきたワンコ YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃん