しんみりしない卒業式――。梅雨を目前にカラッとしたギャグ漫画を読むのはいかがだろう。毎日更新を続けるギャグ漫画『きゃたぴランド』の115話「楽しみな卒業式」が、Xに投稿されている。 【漫画】『きゃたぴランド』を読む センチメンタルになりがちな題材を、ぶった斬るギャグセンスに注目だ。「卒業生代表」のオチが多くの読者の心を掴んだ本作について、作者・きゃたさん（@kyata_ti666）に話を聞いた。（小