特別な病気があるわけではない。でも、絶好調だった記憶がない――そんな状態が続いているなら、食物アレルギーの可能性を考えてみてほしい。ただし、アレルギー検査には知っておくべき「限界」がある。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「なんとなく不調」の原因が、食べ物にある可