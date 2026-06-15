筋トレは大事だとわかっていても、毎日続けるのは難しい。だが近年、筋肉についての研究が進み、その重要性は私たちの想像以上であることがわかってきた。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）毎日続けることが重要「今