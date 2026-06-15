◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。後半途中に映った米国美女がネットで話題となった。前半スコアレスで折り返した日本。しかし後半6分にDFファンダイクのヘディングで先制を許した。直後にMF中村敬斗のミドルシュートで同点に追いつかれたが、後半18分にFWサマーフィルに右サイドからミ