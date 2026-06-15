◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦した。後半３８分にＦＷ上田綺世に代わって、ＦＷ塩貝健人が出場。これがＷ杯デビュー戦となった。塩貝は今年３月の英国遠征、スコットランド戦でＡ代表デビュー。そのスコットランド戦では途中出場から決勝点をアシストするなどアピールし、日本