「いつまでも頭が冴えている人」がやっている習慣とは？脳は誰でも衰えていく。そんなふうに考えていないだろうか。実際、脳の神経細胞は加齢とともに減少し、アルツハイマー病の原因とされるアミロイドβも少しずつ蓄積していくことが知られている。しかし近年の研究によると、私たちの脳には、新たな神経細胞を生み出し、残された神経細胞同士のつながりを強化する力が備わっているという。では、その力を引き出す方法とは？元オ