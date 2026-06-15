◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本―オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグＦ組初戦で同８位のオランダと対戦した。日本代表の初戦は６万９２８５人が来場した。今大会で使用するスタジアムの中で、３番目の収容人数を誇る約７万６４９人収容のダラススタジアムで行われた一戦。青とオレンジのそれぞれの国のユニホームを着たサポーターがスタ