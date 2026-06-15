職場で評価されている人たちの「移動中の習慣」とは？「束の間の休憩時間だ」と、スマホを眺める。「寝不足だったから」と、うたた寝をする。仕事の移動中、こんな過ごし方をしていないだろうか。実は「仕事ができる人」は全く別の行動をとっている。その答えを明かすのが、『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）だ。日本マイクロソフトの元役員であり、著書が累計130万部を突破