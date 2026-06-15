セクシー女優でモデルのMINAMO（26）が14日、都内のソフトオンデマンド本社でファンイベント＆記者発表会を開き、21年5月のデビューから5年続けてきたセクシー女優を、12月末日をもって引退すると発表した。全国から集まったファンを前に「12月発売の作品をもって、引退します」と涙ながらに報告。9月に小説を出版することも併せて発表し、今後については「タレント活動も、小説も、マルチに活躍できれば」と語った。テレビ朝日系