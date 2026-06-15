◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）がFW上田綺世（27＝フェイエノールト）との交代で後半39分から出場した。塩貝は21歳と11日でのW杯デビュー。1998年フランス大会のジャマイカ戦に18歳272日で出場した小野伸二に次ぎ、日本代表史上2番目の若さでピッ