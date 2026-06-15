◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、１次リーグの第１戦でオランダ代表と激突した。一進一退の攻防が続いた前半は０―０で折り返し。ＭＦ中村敬斗、ＦＷ上田綺世が決定機を仕留められなかったものの、ＧＫ鈴木彩艶を中心とした堅守が光り、スコアレスでの折り返しとなった。後半５分、セット