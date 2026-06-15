交流戦で快進撃を続け、6月10日にセ・リーグ首位に躍り出た橋上巨人。昨季に苦しんだ鬼門の季節を前に、早くも投打ががっちに噛み合ってきている。しかも、戦力はまだ出し切っておらず、「投打2つのピース」と「完璧な暑さ対策」で、チームはさらなる“進化”への余地を残しているようだ。【写真】はじける笑顔…見るからに雰囲気が変わった“橋上巨人”のベンチ6月に入ってから「負けなし」が続いていた巨人。11日の楽天戦に