【アムステルダム共同】天皇、皇后両陛下は13日午後（日本時間14日未明）、最初の公式訪問国オランダの首都アムステルダム郊外にあるスキポール空港に政府専用機で到着された。歓迎を受けた後、宿泊先となる王室の離宮ヘット・アウデ・ロー城に入った。14日夜（同15日早朝）は城を訪れたウィレムアレクサンダー国王夫妻と共に、サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の日本―オランダをテレビ観戦した。オランダ訪