「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）久保建英が後半２７分、相手のチャージを受けて負傷。状態を確認後、ピッチ外で自らバツ印を作った。久保は先発し、前半は堂安とともに守備でも奮闘。後半にはロングシュートを繰り出すなど、積極的にオランダゴールを脅かしていた。後半２５分、ドゥムフリースの激しいチャージで左膝付近を負傷。一度は立ち上がったが、レフリーに促されて