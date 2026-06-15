サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が６月１２日（日本時間）、開幕した。出場する４８か国は４チームずつ１２組に分かれてグループステージ（１次リーグ）を戦い、ノックアウトステージ（決勝トーナメント）進出を目指す。試合は前後半４５分ハーフの計９０分で行われるが、同点だった場合はどうなるのか。グループステージとノックアウトステージでは、ルールが異なっている。（デジタル編集部）グループステー