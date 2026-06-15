「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。後半に怒とうの展開を見せ、先制を許した後半12分に中村敬斗、再びリードを許したが、後半44分に鎌田大地が同点ゴールを決めた。【動画】決めた！日本、後半44分に同点ゴール解説の本田圭佑も、後半44分の同点ゴールに「イエス！イエス！イエス！イエス！」と興奮しつつも「まだ喜びすぎたらダメ。オランダが強豪国としての