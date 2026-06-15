9人組ガールズグループNiziUが14日、東京ドームで約3年半ぶりのドームツアー「NiziU：THE CINEMA」最終公演を行った。ライブ中盤のバラードコーナーでは“恋愛ソングの女王”こと西野カナ（37）の「Dear…」を歌唱。1コーラス目のサビを歌い終えると、サプライズで西野本人が降臨し、メンバーと一緒に美しいハーモニーを生み出した。その後はNiziUとのコラボ曲「LOVE BEAT」で“パラパラダンス”も披露。「こんな記念すべき日に共