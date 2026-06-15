FANTASTICS中島颯太（26）が14日、都内で2冊目の写真集「THE SELF」（幻冬舎）刊行記念イベントを開催した。大のサッカー好きで、「見てます。今日の朝もW杯見ました」。日本の初戦となるオランダ戦は「GENERATIONSの中務裕太さんの家にお邪魔して見ることになった」といい、「日本は優勝すると思います。本当に行けると信じています」と期待を込めた。