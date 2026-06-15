スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は昭和に渋い存在感を放ったプロ野球選手たちの連載です。『昭和プロ野球の仕事人』中利夫 編令和になった今も、ファンの記憶に残る「昭和プロ野球の仕事人」の過去のインタビュー素材を発掘し、その真髄に迫るシリーズ連載。今回は、東大を目指すような生徒が集う名門進学校で成績優秀、野球のかたわら陸上競技の短距離走もこなすスーパー高校生だった中利夫氏について（初出：20