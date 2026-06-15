MAMAMOOのファサが、抜群のスタイルを披露した。ファサは最近、自身のインスタグラムを更新し、「4輪の花たち」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ファサ、“インナー見せ”ドレス姿公開された写真には、インナーを胸元からのぞかせたタイトなオフホワイトドレス姿のファサが収められている。フロントにはグラフィックプリントがあしらわれており、ボディラインが際立つシルエットで、グラマラスなスタイルを披露した