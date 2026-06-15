読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！仲のいい友人とその彼氏を応援していた主人公。しかし「彼が浮気しているかもしれない」と相談を受けたことで、日常は一変します。真相を確かめようとした先に待っていたのは、想像以上に残酷な現実でした――親友からの相談と広がる疑い大学で1番仲のいい友人には、彼氏がいました。私はよく惚気話を聞きながら、2人の幸せを願っていました。そんなある日、彼女が「彼が浮気して