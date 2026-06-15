今日15日(月)の服装指数です。北海道や東北、北陸は脱いだり着たり調節しやすい服装がよいでしょう。関東は昼間もヒンヤリしますので、一日長袖がよさそうです。東海から九州にかけては昼間は半袖がよいでしょう。今日は何着る?最適な服装は今日15日(月)、北海道や東北、北陸の最高気温は、昨日より低くなる所が多いものの、日中は25℃くらいまで気温の上がる所がありそうです。朝晩と昼との気温の差が大きくなりますので、半袖