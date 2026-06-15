初夏にぴったりの抹茶スイーツを楽しみたい方にうれしいニュースです。Pastelでは期間限定デザートフェア「宇治抹茶づくし」を開催。京都の老舗茶問屋「茶匠 清水一芳園」の宇治抹茶を贅沢に使用し、抹茶本来の豊かな香りや深いコクを堪能できる特別なドルチェが登場します。なめらかプリンでおなじみのPastelならではのスイーツと宇治抹茶の魅力が融合した、この季節だけの味わいをぜひチェックしてみて