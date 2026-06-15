◇プロ野球セ・パ交流戦 西武1-0巨人(14日、ベルーナドーム)西武が石井一成選手のホームランで巨人に勝利し両リーグ最速で40勝に到達しました。今季日本ハムからFA権を行使し西武に加入した石井選手はこの日9番・セカンドとしてスタメン出場。両チーム無得点で迎えた5回に先頭で打席に立つと、ライトスタンドへ今季3号のホームランを放ちました。結果このホームランが決勝点となり西武が勝利。試合後石井選手は「いい角度で上がっ