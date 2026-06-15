◇プロ野球セ･パ交流戦西武1ー0巨人（6月14日、ベルーナドーム）6回途中でマウンドを譲った巨人の井上温大投手。試合後、5回に西武の石井一成選手に打たれたホームランを悔やみました。「ああいう接戦の試合って、ホームランで動く試合が多いと思うんで、気をつけてはいたんですけど、あそこで打たれたのはやっぱり悔しいなと思います」投げたボールはインサイド高め。自分としては投げきったボールでしたが、石井選手も「待って