俳優の本間愛波（19）が、15日発売の『週刊ヤングマガジン』29号（講談社）の巻中グラビアに登場する。【写真】スタイルも美しい…フレッシュな本間愛波“あいちゃん”こと本間愛波が、地元・千葉県で撮影を敢行。ブレイク必至のアンニュイ美少女が、今回同誌に初登場で初水着を披露した。撮影当日に誕生日を迎え19歳になったばかりの本間を撮り下ろし。ピュアなあどけない表情を見せている。本誌での展開に加えて「ヤンマガ