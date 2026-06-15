◇卓球 WTTコンテンダー ザグレブ（6月9日〜14日クロアチア）女子シングルス決勝に登場した世界ランク3位の張本美和選手が、マカオの朱雨玲選手に4−3(11−2、11−6、11−9、9−11、9−11、7−11、12−10)で優勝を飾りました。世界ランク4位の朱雨玲選手に対して、第1ゲームは11−2の大差で奪うなど、3ゲームを連取。しかし、世界ランク1位の経験もある31歳がここから驚異の粘りで3ゲームを取り返す展開となります。さらに第7ゲー