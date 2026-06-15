中国とラオスを結ぶ中国・ラオス鉄道では6月13日までに、年初来の全線累計貨物輸送量が1000万トンを突破しました。1日平均輸送量は6万7000トンを超え、越境貨物輸送量は250万トンを突破しました。中国・ラオス鉄道の国際貨物列車の1日当たりの運行本数は、開通当初は2本でしたが、今年になってからは最も多くて23本にまで増加しました。また、列車の牽引トン数が2000トンから2800トンに引き上げられたことで、1列車当たりの輸送能