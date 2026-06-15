ソフトバンクは交流戦最終戦に敗れたものの、14勝4敗という好成績で全日程を終えた。14日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、館山昌平氏が交流戦でのチームの戦いぶりを振り返った。館山氏が特に評価したのは攻撃陣だ。「とにかく打線が圧倒的だった。近藤選手は3割を悠に超える打率をマークし、さらに栗原選手と正木選手がそれぞれ7本、5本の本塁打を放った。得点を重ねることで、投手陣を楽にする展開を作れて