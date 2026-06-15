◆ 坂口氏「チームは苦しいが、どんどん自分がやるんだという気持ちで…」広島・岡本駿が14日、楽天戦に先発登板。7回107球・2安打8奪三振1四球無失点でチームトップタイの5勝目を挙げた。14日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・館山昌平氏は「昨年は中継ぎ投手として41試合で投げたが、直球の勢いはそのままにカットボールが非常に良くなったなと思う。このカットボールが打者陣はちょっと気になるので、高