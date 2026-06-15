大隅半島を縦断する道路計画が1歩前進鹿児島県は2026年3月20日、鹿屋市内で工事を進めていた大隅縦貫道を構成する「吾平道路（あいらどうろ）」（延長4.2km）の開通を発表しました。同日15時から供用を開始しています。どのような道路で、開通してどう便利になったのでしょうか。大隅縦貫道は、鹿児島県南部の鹿屋市から南大隅町を結ぶ、延長50kmを予定している高規格道路です。【画像】超便利!? これが九州最南端の「最短