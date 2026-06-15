中学硬式「守谷リトルシニア」で指導する元楽天・井坂亮平氏キャッチボールは何気なくやってはいけない。1球1球、集中して丁寧に行う意識が大切だ。元楽天投手で茨城県守谷市役所に勤務する井坂亮平氏は、仕事の傍ら中学硬式野球チーム「守谷リトルシニア」で指導している。自身のプロ野球時代の経験を基に、選手にはキャッチボールでの意識づけを訴えている。「野球では必ずキャッチボールをします。必要不可欠な練習です。何気