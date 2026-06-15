リーマン・ベンチコーチ「ストライクゾーンへの投球が課題だ」【MLB】Wソックス 6ー4 ドジャース（日本時間15日・シカゴ）ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地で行われたホワイトソックス戦で逆転負けを喫した。ダニー・リーマン・ベンチコーチは「ストライクゾーンへの投球が課題だ。最近は普段見ないような四球が少し増えている」と制球面を課題に挙げた。1点リードの6回、アントナッチの右越え2号ソロで同点。先発のシ