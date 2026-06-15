2026年６月14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表がオランダとの大会初戦に臨んだ。この日、３−４−２−１システムの右シャドーを担ったのが久保建英である。立ち上がりはオランダに主導権を握られ、なかなか見せ場を作れなかった。18分にはふわりとテクニカルなパスを堂安律に通したものの、前半はそれ以外で目立つプレーがなかった。後半に入ると０−１で迎えた57分、久保が魅せる。左サイド、エリア