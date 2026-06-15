◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）ＮＨＫの中継解説を務める元日本代表ＭＦ本田圭佑が、オランダの穴を指摘した。前半からオランダの右サイドバック、２２番ドゥムフリスの守備が緩いことに言及。０―１の後半１２分、ＭＦ中村敬斗の得点シーンで守備についていたのがドゥムフリスだったのを見ると「ほら、これこれ、この守備２２番やねん。やっぱ２２、穴やから」と語気を強めた。