◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、１次リーグの第１戦でオランダ代表と激突した。先発したＭＦ久保建英が、自ら交代をベンチに要求した。後半の２５分過ぎに相手選手と接触。膝付近をさすりながら一度ピッチを離れ、治療を行おうとするも、バツ印でプレー続行不可能をベンチに伝え、ピッチ