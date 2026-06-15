◆米大リーグホワイトソックス６―４ドジャース（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ホワイトソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰２戦目は２打数無安打２三振に終わり、出場６試合連続安打でストップした。２四球（１敬遠含む）を選んだが、出場４戦連発はならなかった。試合後のクラブハウスでは左膝にアイシングを