サッカー日本代表は１４日（日本時間１５日）、北中米Ｗ杯１次リーグ初戦（米国・ダラス）でオランダと対戦。強豪相手に先制されると、ＮＨＫ中継の解説を務めた元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）が怒りを見せた。日本は０―０で迎えた後半５分、ＤＦデンゼル・ダンフリースの右クロスからＤＦフィルジル・ファンダイクにヘディング弾を決められた。これに本田は「押してるやん、レフェリー！ファンダイク押してるや