現役看護師という肩書きを持つ期待の新人・最上ゆにが、イメージDVD『最上ゆに神尻姫』（竹書房）を5月29日にリリース。 最上ゆに ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 今作では、彼女のポテンシャルの高さを証明するような大胆なポーズにも果敢に挑戦。お尻から脚にかけてのなめらかなラインが強調されたポージングでは、溢れんばかりの瑞々しい肌感が存分に表現されている