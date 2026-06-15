◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間15日、ダラス・スタジアム)日本はMF中村敬斗選手が今大会チーム初得点を記録しました。後半5分、オランダにセットプレーからDFファンダイク選手の得点で先制点を許しますが、すぐに反撃。後半12分、MF久保建英選手が左サイド深くからペナルティエリア中央に折り返すと、受けた中村選手が右足で振り抜き、ゴールネットを揺らしました。これが今大会、日本にとっての初得点です。しかし、