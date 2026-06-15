栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件は、発生から14日で1カ月です。現場の指示役の男と実行役の高校生らが、東北自動車道のサービスエリアで待ち合わせをしていたことが新たに分かりました。この事件は5月14日、上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されたもので、これまでに指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、実行役の高校生ら4人が逮捕されています。捜査関係者によりますと、事件当日、